Birgit Landbergi lavastuses peetakse pidu katku ajal

“Nimi on sama ja Puškin võttis omakorda aluseks John Wilsoni näidendi. Mulle meeldis lihtsalt see sõnakujund – “pidu katku ajal”,” rääkis Birgit Landberg ja selgitas, et lavastuses tegeletakse koroonakriisi mõjudega inimestele ja oma tõe otsimise või oma tõlgenduse leidmisega tõest. Lavastus valmis trupitööna ja näiteseltskonnale tundus, et inimestel on vaja pigem kergust sellesse raskesse aega.