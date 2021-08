Eestis võiks koroonapiirangute puhul võtta eeskuju Hispaaniast

Enne välismaale reisimist on Eesti ametivõimud korduvalt vihjanud, et tasub kaaluda ees ootavaid võimalikke riske. Maido Nõlvak rääkis, et Hispaaniasse minek oli puhkuse ajast ja kohustuslik polnud. Otsus reis ette võtta sai tehtud, sest Hispaanias oli koroonaviiruse levik madalseisus. Lisaks on vallajuht selle viiruse vastu vaktsineeritud. "Peale selle on Hispaanias poole suuremad piirangud kui Eestis," lisas Nõlvak. Ta tõi näiteks, et seal on siseruumides kaitsemaski kandmine kohustuslik ja Enamik kohalikke kannab kaitsemaske vabatahtlikult ka väljas. Aga nüüd reisi algusesse. Nõlvaku sõnul algas koroonaviiruse vastu võitlemine juba lennukis. Paar inimest olid seal ilma maskita ja lisaks stjuardessile tuletasid kaasreisijad neile kohe meelde, et mõistlik on siiski mask ette panna.

Hispaaniasse saabudes küsitakse seal kohe lennujaamas vaktsineerimispassi kohalike koodidega. Need sai Nõlvaku sõnul endale teha Eestis. Hispaanias torkaski juba lennujaama hoones silma, et kõik kandsid kaitsemaske. Samuti mõõdeti saabujatel kehatemperatuuri. "See mõjus rahustavalt, et ohtu pole," sõnas Nõlvak ja lisas, et kehtestatud nõuete täitmist järgivad tähelepanelikult kohalikud elanikud. Ta tõi näiteks, et külastades ühte koobast, oli ta otsustanud maski mitte kanda. "Koopas isegi õhku vähe," põhjendas Nõlvak. Mööda kitsast treppi alla minnes tulid vastu kohalikud, kes kohe lärmi tõstsid, et nemad enne üles ei tule, kui allatulijal mask ees. "Inimeste poolt väga tugev kontroll," võttis Nõlvak lühidalt kokku kogukonna suhtumise koroonapiirangute täitmisesse.

Tagasi Eestisse jõudes torkas lennujaamas silma, et keegi maski ei kandnud. Küll aga juhtus lennujaamas naljakas intsident. Nimelt käskis politseinik kõikidel saabujatel täita terviseameti deklaratsiooni, kus tuli muu hulgas näidata, kust tuldi, kellega seal kohtuti ja nii edasi. Nõlvak rääkis, et tal oli selle deklaratsiooniga varasem Ukraina reisi kogemus. Nimelt pidid seda deklaratsiooni täitma ainult need, kes ei olnud koroonat läbi põdenud või vaktsineeritud. "See politseinik ilmselt vajalikult instruktaažilt puudus," kommenteeris Nõlvak mundrikandja nõuet. Nõlvak deklaratsiooni täitma ei hakanud ja põhjendas ka korravalvurile. Mingeid takistusi talle ei tehtud ega pretensioone ei esitatud.

Need reisikaaslased aga, kes kohusetundlikult deklaratsiooni täitsid, läksid hiljem passikontrolli. Seal öeldi, et selle deklaratsiooniga pole neil midagi teha. "Kõik sülitasid ja kägardasid deklaratsiooni kokku, mida nad olid viisteist minutit täitnud," kirjeldas Nõlvak reisikaaslaste reaktsiooni.