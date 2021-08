Parima talu tiitlile pretendeerib maakonnas Varisoo talu

Peremees Ragnar Viikoja oli võõrsil reisimas, kuid tema isa Eino Viikoja sõnas talu asjaajamise kohta: "Las need noored möllavad." Ta lubas ise kõrge komisjoni vastu võtta ja nad talu tegemistesse pühendada. Uhke isa kõneles, et Ragnar on põllumajanduses juba doktorantuurini jõudnud ja noored on väga tublid.