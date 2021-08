Lääne-Virumaale lisandus neli uut nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6365 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 244 ehk 3,8 protsenti testide koguarvust. Uutest nakatunutest 182 inimest ehk 74,6 protsenti olid vaktsineerimata. 16 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 46 ehk 18,9 protsenti nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Ööpäeva jooksul manustati 6264 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 649 250 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 569 508 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 58,2 protsenti.