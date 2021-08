Sügiseks valmib Rakvere aukodaniku Edith Kotka-Nymani skulptuur

Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul on koostöö skulptoriga sujunud igati hästi ja Edith Kotka-Nymani skulptuuri valmimine on kenasti graafikus. „Mul on siiralt hea meel näha kunstnikku, kes on sedavõrd professionaalne ja korrektne. Skulptuuri puhul on nii tellimine kui ka valmistamine väga vastutusrikas protsess, kuna kunstiteos jääb ilmestama linna keskkonda väga pikkadeks aastateks. Seda enam, et tegemist on linna aukodaniku mälestuse jäädvustamisega. Gea tundlik meel ja empaatia teeb võimalikuks nii perele kui linnale südamesse mineva skulptuuri teostamise, mille protsess jääb kõigile osalistele meelde rõõmsa ja pingevabana, kuigi töö selle taga on hoomamatu,“ sedastas Laila Talunik.