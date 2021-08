Viru jalaväepataljoni juulikuised sõdurid harjutavad Sirgalas üksikvõitleja oskusi

Välilaagri vastutava nooremleitnandi Robin Kinnuneni sõnul saavad sõdurid vajalike oskuste omandamisega hästi hakkama. "Hetkel tundub, et motivatsioon on kõrge, mis väljendub positiivses meeleolus ning soorituste kvaliteedis. Väljaõppe intensiivsus suureneb järk-järgult. Piltlikult öeldes alguses roomame ja siis kõnnime, et kursuse lõpuks ka jooksmiseni jõuda," sõnas ta.

Ajateenija reamees Daniel Kozelski on esimese kahe teenistusnädalaga rahul. "Ma olen juba saanud endale häid sõpru. Teenistuskaaslased on toredad, väljaõpe ei ole konti murdev ning on üpris põnev. Eks varajane ärkamine oli alguses raske, aga nüüdseks oleme ka sellega harjunud. Mina olen rahul, et tulin vabatahtlikult teenistusse, ja arvan, et iga terve mees peaks oskama oma riiki vajadusel kaitsta," ütles reamees Kozelski.