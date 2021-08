Bosch Eesti maastikurattasarja juhi ja Rakke etapi peakorraldaja Enno Eilo sõnul pakub Škoda Laagri 21. Rakke rattamaraton sõitjatele juba tuttavat eelmise aasta põhisõidu rada. “Suuremad muudatused on raja alguses ja lõpuosas ning väikseid muudatusi veel mitmel pool rajal. Tänavu pole Rakke etapile iseloomulikku rasket ja juurikalist viimast kilomeetrit ning lõpp on kiire ja harrastusratturile meelepärasem,” iseloomustas Eilo rada. Ta lisas, et Emumäe joogipunktil täitub 10 tegutsemisaastat, mille puhul on Emumäel kaetud sünnipäevalaud ja neil, kellel kuhugi kiiret pole, tasub sinna pikem peatus planeerida.