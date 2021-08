Põua järel on kukeseenesaak niru, kuid mitte lootusetu

Rakvere turul müüdi eile hommikul mustikaid ja mitmesuguseid aiasaadusi, aga kukeseeni pakkus ainult üks edasimüüja. Naine rääkis, et need on toodud Lõuna-Eesti metsadest, ja kilo hind oli 16 eurot. Tavapäraselt mahlakate kollaste kübarate asemel sobrasid ostjad kastis kuivetunud seentes ja püüdsid pannile panemiseks paremaid leida.

Ostlev klient ja müüja rääkisid, et saak on eriti kesine, sest metsaalune on kuiv. Seeneostjast proua, kes nime avaldada ei soovinud, teadis kukeseente kohta nii mõndagi. Ta selgitas, et peamiseks süüdlaseks on kuiv juuli teine pool, sest kui sel ajal vihma ei tule, pole suurt saaki loota.