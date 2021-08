Vaade: ründaja tulebki maha lasta

Leedu rändekriis on võtnud vägivaldse pöörde. Hiljuti sain Luhamaa piiripunktis äärmiselt ebameeldiva üllatusena teada, et Eesti piirivalvur ei tohi isegi hoiatuslasku teha, kui piiririkkuja tema seaduslikult antud korraldust ei täida. Teenistusrelva võib haarata vaid juhul, kui on oht inimese elule ja tervisele. Kuidas ma selle loetud sekunditega kindlaks teen? Kui näiteks piiririkkuja mind püstolist sihib, siis on juba lootusetult hilja.