Euroopa Komisjoni kliima- ja energeetikapaketi eesmärk on tagada, et aastaks 2030 on Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heide 55 protsenti väiksem kui aastal 1990. Samas sillutab see teed Euroopa Liidu kavale saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.