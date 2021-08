Hobifotograaf Jaanus Lekk rääkis, et jalutas Käsmu poolsaarel, kui märkas kivi otsa kogunenud pardiperet.

Fotot kaugemalt vaadates võib jääda mulje, et pildil on eksootiline ämblik. Suure tõenäosusega on tegemist selle suve teise pesakonna partidega.