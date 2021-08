Laupäeviti võib Rakvere Keskväljakul kohata kohvitreilerit

“Treiler on loodud just Rakverele mõeldes, seetõttu oleme kujunduses kasutanud Kesk­väljaku säravat ja positiivset kollast,” rääkis treileri idee autor ja kohvikuperemees Jarno Kilmi. Jarno ja Marge plaan on olla Keskväljakul ka detsembris, siis saab linnarahvas kuuse ümber kogunedes end kuuma joogiga soojendada.

Perefirma loojad on ka ise suured kohvisõbrad ja nende eesmärk on pakkuda maitseelamusi. Kilmi veeretas jutulõnga, kõneldes, et tema vastutada on küpsetised ning kaaslane tegeleb jookidega. “Minu käe all küpsevad sõõrikud ja kohupiimapallid. Marge kasutab oma mitmekülgseid kokteiliteadmisi ja -kogemusi, valmistamaks kokteile. Nende hulgas neid, mida Rakvere linnas varem pakutud ei ole.”