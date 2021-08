Näkiuurimiskeskus toob vähipüügipärimuse rahvale lähemale

Võistluse idee pole aga sugugi juhuslik. Nimelt toimub Wähja festival just näkiuurimiskeskuses. “Näkiuurimisajalugu Eestis ulatub juba üleeelmisse sajandisse. M. J. Eiseni “Näkiraamat” ilmus juba 1897. aastal ning näkkidel on meie folklooris kõnekas ja iseloomulik roll, mida tahtsime omal humoorikal moel rõhutada,” selgitas festivali algataja ja peakorraldaja Kaur Salus.

Näkitriatlon on krutskitega takistusrada Wähja festivali moodi, mille läbimisel konkureerib palju võistluspaare. Neid ootab ees näkikandmine, Põltsamaa jõelt vähkide otsimine ja muud kavalad katsumused. Ometi pole tegu omal ajal populaarsust kogunud klassikalise naisekandmisega, mis samuti Väike-Maarja kandist alguse saanud, vaid täiesti värske alaga, millele on alus pandud just näkiuurimiskeskuses. “Arvasime, et naisekandmine on üks paras solgutamine, pärimuse järgi võib näkk aga võtta ükskõik mis kuju, nii palusimegi appi kunstnik Anni Hirsi, kes meile kaks saarepuust näkikuju valmistas,” jutustas Salus.