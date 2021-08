Saksa lambakoer Ramses on päevasel ajal talle ehitatud aedikus, aga öisel ajal ja hetkedel, kui pereliikmed on aias, lastakse ka tema sinna. FOTO: Lisette Luik

Galina Murel, Rakvere Koeraspordi Klubi juhatuse liige, Eesti Kennelliidu atesteeritud koolitaja, rääkis, et koeri ei tohi ketistada. Koeraomaniku elu on treenitud koeraga palju lihtsam, sest mida rohkem saab koer liikuda, seda õnnelikum ja kuulekam ta on.