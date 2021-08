Kitserestoran avab sel aastal uksed kaheks õhtuks

Perenaine Marge Salumäe rääkis, et kõik on nii nagu mullugi: kits on laual ja laudade vahel, lava peal ja panoraamil. Sel aastal annab perenaine põlle siiski üle tõelisele tegijale ja köögis juhib vägesid peakokk Ave Holm. Külmlaual pakutakse talle carpacciot ja magustoiduks toorjuustu pavlovat. Kitseliha, -piim ja -juust on pärit Mäehansu talu laudast, aga köögiviljadega toetavad naabrid.