Põud tegi metsakasvatajate ja haljastajate elu keeruliseks

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) kirde metsakasvatusjuht Ilmar Paal ütles, et praegu on veel liiga vara uurida kahjude ulatust. Siiski on mehe sõnul tema ja ta kolleegid esimesed vaatlused ja kahjude hindamise juba teinud. See maakuulamine on andnud aimu, et maikuus istutatud taimedest on päris paljud otsa saanud.