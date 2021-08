Kass Siim on hetkel paranemas. Seekord jäi kassitulistajale ette Susi, kes leidis oma otsa. Kass tapeti kolmapäeval päise päeva ajal. Susi oli majast lahkunud kell 9 ning kell 12 leiti ta tapetult. “Lahkamisel selgus, et torkehaavad on läbi kopsu ja rindkere,” nimetas Kundla hirmuäratava tõsiasja.