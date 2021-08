Sven Grünberg: “Vabal ajal naudin vaikust”

Sven Grünberg on mees, kelle loomingulist hingust ja panust muusikasse võime vaadelda läbi viie aastakümne. Esimene elektroonilise muusika autoriplaat ja esimene progerokibänd NSV Liidus on mõlemad tema saavutused. Mees, kes on alati tundunud olevat natukene oma ajast ees, loob siiani muusikat ning sel nädalavahetusel astub Station Narva festivalil ka lavale, et esitada ajatu ning esimest korda noodistatud esikplaadi “Hingus” materjali.