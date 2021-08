Anne Nõgu pooldab keskhariduse kohustuslikuks muutmist

“Meie pakume kolmandat varianti,” rääkis Nõgu ja selgitas, et era­gümnaasium on kool, kus õpilane saab aimu, kas temast saab päästeametnik, ettevõtja, infotehnoloog või kunstnik. Ta ütles, et eragümnaasium annab noortele võimaluse õppida, mis ei ole kunagi mahavisatud aeg. “Me ei ole akadeemilise suunaga gümnaasium, me püüame anda eluks ettevalmistust, et saada aimu, kes minust saab,” sõnas Nõgu. Direktor lausus, et pooldab mõtet muuta keskharidus kõigile õpilastele kohustuslikuks. “Kõik peaksid kaksteist aastat koolis käima,” sõnas ta.