Õpetajate puudus koolides sunnib tööle võtma üliõpilasi

Kuigi õpetajaamet on muutumas populaarsemaks, ei ole tööle kandideerijaid koolides siiski piisavalt. “Meie probleem on see, et noored naised lähevad lapsepuhkusele,” nimetas Rakvere eragümnaasiumi direktor Anne Nõgu ühe peamise põhjuse, miks otsitakse lisatööjõudu.