Põhumajadega on Magnus Sirelmets tegelenud nüüdseks suuremal või vähemal määral neli aastat. Esimest korda puutus ta põhumajadega kokku ühe oma pereliikme kaudu, kes oli innustunud põhust toodetud ehituspaneelidest juba varem. Nelja aasta jooksul on kogutud infot, materjale, valmistatud paneele, käidud koolitustel ja otsitud võimalusi, et palgatöö kõrvalt hakata tootma põhumajade ehituseks vajalikke materjale.