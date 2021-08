Tapa linnapäevad toovad ligi 40 üritust

Tapa keskväljakust saab linnapäevade ajal mitmesuguste tegevuste toimumispaik. Seal võib näha vabavõitlust, uudistada liitlasvägede tehnikat, sealhulgas soomukeid, ning panna ennast proovile kokteilide valmistamises. Tapa linnapäevade laadale on oodata ligemale 100 müügipunkti. Varasemast rohkem pööratakse tähelepanu ka keskkonnale ning tänavatoitu ostes on võimalik saada soodustust, paludes see pakkida oma joogitopsi või sööginõusse. Peo lahutamatuks osaks on ka kodukohvikud, kus saab maitsta erinevaid hõrgutisi, nautida muusikat ning pikki jutuajamisi.