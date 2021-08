Juba teist päeva lisandus maakonda kaheksa nakatunut

Uutest nakatunutest 178 inimest ehk 73,9% olid vaktsineerimata. 12 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 51 (21,2%) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Vaktsineerimata inimesed moodustavad kokku 94,9% kõikidest testitutest.

Ööpäeva jooksul manustati 5407 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 657 902 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 574 814 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 58,8%.