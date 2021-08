Uskumatu – piiril on veel vaikne

Tartu–Võru maanteelt vaadatuna on ümbritsev loodus ja vaated imeilusad. Uskumatu, aga pärast Võru muutub vaatepilt veelgi kaunimaks. Niivõrd, et sohvril on tükk tegemist silmade tee peal hoidmisega. Need kipuvad alatasa mõnd sügavat orgu, tee ääres sillerdavat järve või mäenõlvale avanevat vaadet imetlema.