Tammiku Kodu peamajas on 10 eakat klienti ja asutuse Roelas asuvas filiaalis on viis inimest. Juhataja Ülle Allika ütles, et karmi kevade järel said lähedased suvel piisavalt palju oma lähedasi külastada. Kindlasti teeb uudis piirangute karmistumisest nukraks, tunnistas ta.

“Ega see ei rõõmusta, aga kui me peame [piiranguid karmistama], siis me seda ka teeme,” kinnitas juhataja ning lisas, et kõik hoolealused on vajalikud süstid saanud ja praegu pole ta külastamist piiranud.