Matk algas kell neli hommikul Käsmu parklas, kus nägime pistrikku. Kuna esialgu langes kahtlus rabapistrikule, keda Veedla on varemgi Käsmus näinud, rääkis ta, et rabapistriku pesitsemine Eestis on viimati kinnituse leidnud 1971. aastal. Lind on tuntud väleda laskumise poolest, mida teeb kiirusega 389 km/h. Kõige enam avaldab muljet, et ta ei tee endale selle kiiruse juures laskudes viga, kuna saagile lähenedes kavandab ta väga täpselt, mis nurga all seda rünnata, et tabada tiiba, mitte keha.