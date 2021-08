Kaemus: “Öölapsed” pakub palju ilu, vähe valu ja hulga hämmingut

Heal noortefilmil on olemas ka potentsiaal saada ajastu märgiks, noored ju määravad, mis suunas triivib popkultuur. Vanad võivad öelda, et noorus on hukas, kuid suurt tolku sest pole. Aga noorus on energia ja seda ma filmilt ootasingi – energiat, mida saadaks realistlik pilt näiliselt pisut hajevil põlvkonnast, kelle lapsepõlve loomulikuks osaks on katkematu internetiühendus ning kelle iidolid räägivad oma vaimsest tervisest mitte ainult intervjuudes, vaid ka oma kunstis.