Kolumn: Ma armastan Rakvere 1. keskkooli

Juulikuumus on vana valge maja kuumaks kütnud, aulas on kui eksamipalavik: moodne ventilatsioon suvel ei tööta, aknad lahti ei käi. Siin hakkavad vanainimesed (vabandust, kallid kooliõed!) põrgupalavuses kokku vajuma. Leiame maja pealt lõbusa valvurionu, kes varsti leiab õige nupu, ja juba hõljubki aulas kerge tuuleke nagu kadunud Paju Atsi vaim (Ats oli legendaarne mateõps). Kahtlustan, et tema selle väikese vingerpussi meile mängis, ju ta hiilib praegugi ja irvitab lavakardinate vahelt nagu kunagi reedestel tantsuõhtutel. Siis ajas ta neid taga, kes poiste peldikus julgust kimusid ja suitsu tegid.