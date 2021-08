Porkuni heinaküünis jagavad rokkarid üht-teist oma põnevast elust

Ivo Orav ehk Orav-B, tuntud ka kui Belka, on eesti rokimaailmas tegutsenud 25 aastat. “Belka on oma küüneviha sisse ajanud bändidele The Belka, Vennaskond, The Tuberkuloited ja August Urr,” ütles Ivo Orav, ansambli The Belka solist ja kitarrist, ning lisas, et tema laulutekste teavad peast kõik endast lugupidavad pungi- ja rokisõbrad. Tuntumad nendest on “Ärge tapke mu ema”, “Mul on veel veini”, “Vesi on sügav”, “Mehega II planeedilt”, “Mälu” ja viimati ilmunud singel “Suusatants”.