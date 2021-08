Läinud aastal vaid kaks kontserti andnud Go_A populaarsus on peale Eurovisiooni lauluvõistlusel Ukraina esindamist teinud järsu hüppe kõrgustesse. Kui veel möödunud aastal peeti neid folkfestivalide jaoks liiga elektrooniliseks ja elektroonilise muusika festivalide jaoks liialt etniliseks, on praeguseks nad leidnud sobiva koha Ukraina ja Euroopa muusikaskeenes. Lava peetakse juba teiseks koduks ja kontserte on enam kui jõutakse kokku lugeda. Eriti eelistatakse esineda just välitingimustes, kus ekstreemsed ilmaolud võivad luua kontserdile veel erilisema atmosfääri. Näiteks meenutati palavalt esinemisi nii lumesajus, kus helbed lauljale suhu tuiskasid kui ka hiljutist Ukrainas antud kontserti, kus sõltumata rajust ja äikesetormist kuulajad kohale jäid ja muusikale kaasa elasid.