Tapa jaamahoones allkirjastati ajalooline koostööleping

Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann sõnas, et Eestis on palju hooneid, mis on oma kasutuse minetanud ning seetõttu tühjalt seisma jäänud. "Selle eest on neile uusi rakendusi leitud ning loodan, et ka Tapa sümbolhoonele leitakse asjalik kasutus," sõnas Zimmermann.