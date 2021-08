Esimese näkitriatloni võitis vallavanem, aga lusti pakkus rahvale rukkikunn

Vaoshoitult võistlust jälgiva publiku hulgas oli üks entusiastlikult oma isale kaasa elav poiss, kes rihmapidi hoidis tagasi valvsalt võistlust jälgivat kuldset retriiverit. “Isa käib väga palju võistlustel,” rääkis Madis, kes toetas energiliselt oma isa Urmo Kesküla. Nad olid Pärnust näkitriatlonile osalema tulnud ja Madis lisas, et isal on järgmisel päeval Ironmani jooks ees. Ta kinnitas, et koer Alex on päris kindlasti rohkem isa oma, ning seda võis uskuda, kuna loom tahtis kangesti keset etappi peremehele appi minna.