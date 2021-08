Ranitsatoetus on vanematele koolitarvete soetamisel abiks. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Aeg, mil lapsed alustavad kooliteed, ei ole enam kaugel. Maakonna omavalitsused on otsustanud tähtsa sammu tegemist toetada ning maksta ranitsatoetust, mille suurus on aga valdades väga erinev.

Tapa vald

Abivallavanem Rain Sepping sõnas, et ranitsatoetus on Tapa vallas 100 eurot. Summa maksmisel on arvesse võetud pere keskmist koolitarvete kulu ühe lapse kohta.