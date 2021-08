Saunalaval sündinud idee tõi Huljale maailma parimad kombainid

Maailma parimate kombainide Huljale toomise idee autor on Aru Põllumajanduse OÜ arendusjuht Karl Lindam. Mees rääkis, et mõte oli tekkinud saunalaval. Pärast seda, kui eri tootjad olid talle oma kombaine müüa pakkunud, nimetades neid Eesti tingimustes maailma parimateks. Öelda võib ju paljutki, aga parima selgitamiseks tuleks ikka midagi ära teha. Ja nii korraldatigi osaühingu eestvedamisel kombainide võrdlus. Eile reastusid juba varem mainitud John Deere’i kahe kombaini kõrvale veel Claas Lexion, New Holland ja Case.