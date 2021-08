Rakvere haiglas sündis nädalavahetusel seitse last

Seitse uut vastsündinut on Rakvere kohta kindlasti hea tulemus, arvas sünnituse- ja günekoloogiaosakonna naistearst dr Vija Ugolkova. Milline on Rakveres kehtiv nädalavahetuse rekord, ei osanud Ugolkova öelda. Siiski märkis ta ära, et osakond on hästi varustatud ka sellise koormusega hakkama saamiseks ning koridoris keegi ilmale tulema ei pidanud.