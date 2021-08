Jan-Erik Jõgiste: “Eesti haridusmaastik on võrreldav meditsiiniga”

Põlulas põhikooli lõpetanud Rakvere reaalgümnaasiumi vilistlane rääkis, et on TÜ bakalaureuseõppe tudeng. Teha on jäänud veel mõned ained ja lõputöö. Peale lõpetamist on tal plaanis minna edasi bioloogia magistriõppesse, et tegelda taimeteadusega. Samuti on tal soov läbida pedagoogikakursused TÜ haridusteaduste instituudis.