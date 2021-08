"Haigus levib just nooremate inimeste seas," lausus Muusikus. "On suvi ja kõikjal toimub üritusi. Läänevirulased on nakkuse sisse toonud näiteks Viljandist ja Pärnust. Nüüdseks on haigestunud ka nende pereliikmed ja seepärast oligi viimase ööpäeva nakatunute number maakonnas 18."

Marje Muusikus kinnitas, et ühte ja suurt koroonakollet Lääne-Virumaal praegu pole. "Võsu rannafestivalil käinud inimesed andsid kokku ligi 20 positiivset proovi, kuid nemad Lääne-Virumaa statistikat ei mõjuta, kuna on pärit teistest Eesti piirkondadest," kõneles ta. "Nii Ida- kui ka Lääne-Virumaa on praegu veel suhteliselt väikeste nakatumisnumbritega. Aga on suvi ja inimesed liiguvad palju. Hoiame üksteist."

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6729 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 344 ehk 5,1 protsenti testide koguarvust. Uutest nakatunutest 270 inimest ehk 78,5 protsenti on vaktsineerimata. 17 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 57 (16,6 protsenti) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Ööpäeva jooksul manustati 6163 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 675 335 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 585 918 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,2 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 120 inimesel. 85 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 79, Pärnumaale 42, Lääne-Virumaale 18, Raplamaale 15 ning Põlvamaale 13 uut positiivset testitulemust.

11. augusti hommikuse seisuga viibis haiglas 63 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajas neli patsienti, kellest omakorda oli juhitaval hingamisel kolm inimest. Haiglaravil viibivatest patsientidest 57 ehk 90,5 protsenti on vaktsineerimata.

Ööpäeva jooksul lisandus kaks uut surmajuhtumit: 54-aastane mees ning 70-aastane mees. Mõlemad olid vaktsineerimata. Kokku on Eestis surnud 1279 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 675 335 inimesele, kellest 89 417 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 585 918 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 6163 doosi, kokku on manustatud 1 184 417 vaktsiinidoosi.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247. Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele.