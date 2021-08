Rakvere reaalgümnaasiumi õpilased jagavad reede pealelõunal Selveri ees poekülastajatele flaiereid. Palutakse annetada oma äranägemise järgi koolitarbeid, mis toimetatakse Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühenduse keskusesse, kus need jagatakse 176 paljulapselise pere vahel ära. Muidugi on annetajatele ka pisike üllatus, kuid see jäägu esialgu saladuseks. Reaalgümnaasiumi klassiõpetaja Erika Bauer aitab heategevusüritusele kaasa juba kaheksandat aastat ja on alati koos oma õpilastega vajaduse korral toeks. Ta meenutas, kuidas Selverist on välja tuldud koguni koolikottidega, mis annetuskärusse on pandud. Õpetaja nõustus ideega, tuua kodus olevad täiesti puutumatult üle jäänud koolitarbed samuti annetuskärusse. "Mul on juba kaks lendu õpilasi käinud heategevusel abis. Lapsed tulevad suvevaheajal välja heast tahtest, et aidata abivajajaid, see on asja juures kõige suurem mõte," kiitis Erika Bauer oma abilisi.