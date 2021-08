Inimesi, kes lendoravat oma silmaga näinud, on Eestis väga vähe. FOTO: Keskkonnaamet

Igal aastal korraldab keskkonnaagentuur lendoravate seiret, millega kontrollitakse kõiki keskkonnaregistrisse kantud lendorava leiukohti. Selle aasta tulemustest selgub, et tänavu on lendorava esinemine tuvastatud 94 leiukohas. Neist kümme on uued ja alles sel aastal avastatud paigad.