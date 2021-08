Politsei jahtis kihutajaid

Rakvere politseijaoskonna sotsiaalmeedia lehel vahendatakse patrullpolitseinike ütlusi, mille järgi enamik juhte põhjendasid liigset kiirustamist tähelepanematusega. Mitmeid sohvrid teatasid, et olid just sooritanud möödasõidu ja seetõttu oli kiirus lubatust suurem. Üks rikkujatest põhjendas aga lubatud suurima kiiruse ületamist sellega, et proovis sõiduki rehve.

Politsei tuletas rikkujatele meelde, et kiiruse ületamine ei ole ajavõit. Kuigi esialgu võib tunduda, et kiiremini sõites jõuab kiiremini kohale, peab mõtlema ka sellele, kas see mõni minut võitu on väärt teiste ja enda elu ohtu seadmisega.