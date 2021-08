Tapalt pärit noormees asub juhtima Tallinna kooli

Värskel direktoril on kooli juhtimisel seatud mitmeid eesmärke. Üks neist on laste vaimne heaolu ja areng. "Koolis peavad olema õnnelikud õppijad, kes julgevad võtta vastutust, vaatavad tulevikku ja on laia silmaringiga," seletas Roditšenko, rõhutades sealjuures eraldi keeleõppe olulisust. "Erinevate keelte oskamine on ülioluline ja Eestis ei saa hakkama ilma eesti keeleta," lausus Roditšenko.