Vaktsineerida saavad Eestis kõik alates 12. eluaastast. Rakvere linnapea Triin Varek tänab neid noori ja nende vanemaid, kes on tänaseks selle otsuse teinud, ja julgustab kõiki teisi, kelle terviseseisund lubab, vaktsineerimisel nende eeskuju järgima. "Vaktsineerimine on praegu ainus viis ennast ja teisi selle raske haiguse eest kaitsta," lausus linnapea. "Usun, et kõigil on hästi meeles, kui raske on hoida sotsiaalset distantsi, olla eemal sõpradest. Ainult kõik koos suudame hoida ühiskonna avatuna ja siin on ka noortel võimalus anda oma panus. Ka huviringid ja sporditegevus ei peaks ju jääma pausile."