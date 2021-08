Rakvere staadionile jõudis Eesti uusim ajavõtusüsteem

Rakvere staadionil on rõõmsad ajad. Kohale on saabunud Eesti kergejõustiku kõige uuem ja seega kindlasti üks paremaid ajavõtusüsteeme. Tänapäevaste programmide ja rakendustega varustatud komplekt on võrreldamatu endise, Windows 95 baasil töötava arvutiga. Senise süsteemi ostis Rakvere spordikeskus 2005. aastal Audentese spordikoolilt juba kasutatuna, seega võib selle sünnidaatumi julgelt eelmisse sajandisse paigutada.