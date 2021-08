Korteriühistud üle Eesti peavad Rakveres suveülikooli

Suveülikooli üheks osaks on tutvumine Rakvere rekonstrueeritud kortermajadega. "Kui Rakveres ringi liikuda, siis võib igaüks näha, et eesmärk olla esimene linn Eestis, kus kõik nõukogudeaegsed korrusmajad saavad täielikult kaasajastatud, on Rakveres käega katsuda. Sovetiaegne elamufond on peagi saamas täielikult renoveeritud," ütles liidu esimees ja Rakvere abilinnapea Andres Jaadla.