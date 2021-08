Lääne-Virumaal on taas suur arv nakatumisi, möödunud ööpäevaga lisandus 14 koroonaviirusega nakatunut. Eile rääkis terviseameti ida regiooni osakonnajuhataja Marje Muusikus, et ühte suurt kollet meie maakonnas pole – haigus on sisse toodud Eestis toimunud üritustelt ja umbes pooled nakatumised on tulnud pereringist.