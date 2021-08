Lääne-Virumaa suurim haridusseminar avab traditsiooniliselt uue õppeaasta

Tegemist on kogu haridusvaldkonna ühisseminariga, kus kuulatakse mitmesuguseid ettekandeid ja arutletakse haridusteemadel. Hariduse päevale on kutsutud Lääne-Viru maakonna üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajad, koolijuhid, õppejõud, koolieelsete lasteasutuste juhid ja kõik teised, kes tunnevad huvi haridusvaldkonna vastu ning on selle valdkonnaga seotud.