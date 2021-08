Sõmeru kool ei plaani õpilaste vaktsineerimist oma seinte vahele tuua, kuna see vajaks niigi defitsiidis olevaid lisaresursse kompetentse tööjõu näol. Direktor Virge Ong usub, et palju praktilisem on jätta kaitsesüstide tegemine neist üle tee asuva Sõmeru tervisekeskuse hoolde.