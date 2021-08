Arutelu läks muusikaturu võimalustest isegi kaugemale ja lahati üldiselt ürituste korraldamise võimalikkust regionaalsel tasandil. Kiviberg nentis, et kohaliku omavalitsuse (KOV) usalduse võitmine on suur samm ja selleks võib minna aastaid. Hiljem tasub uue üritusteseeria sisseviimine ennast kuhjaga ära. Viljandiga näitel rääkis ta, et linna tekkis peale folgifestivalide algust juurde söögi- ja ööbimiskohti ning linn sai täiesti uue hingamise ja imago. Marleen Viidul rääkis, et Tartus tehti peale Metallica kontserti põhjalik majandusanalüüs ning linna tulu kasvas teenuste ja toodete müügiga 1,2 miljoni euro võrra. "Kultuur aitab luua atraktiivsema elukeskkonna ja tõmbab uusi elanikke juurde," sõnas Viidul.