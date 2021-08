Roomet Poom: “Inimesed täidavad sotsiaalmeedias enda puudujääke”

27-aastane Roomet Poom on Rakverest pärit videoblogijast sisulooja, kes on siin sündinud ja üles kasvanud. Internetis on tal kokku ligi 22 000 silmapaari, mis jälgivad noore mehe tegemisi. Rääkides Rakverest, sõnas videotegija, et tunneb end selle kohaga igati ühenduses olevat.