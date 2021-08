Tamsalusse on plaanis rajada mängu- ja loovuskeskus

Alles eelmisel sügisel ühendasid naised oma jõud ning Maris ja Maarja lõid lasteaialastele mõeldud loovusringi. See osutus väga populaarseks ja kõik kohad said kiiresti täis. Kuid ruumidega oli pidevalt üks jama – neid pidi jagama kohalike asutustega. See muutis naiste autod parajateks ladudeks, kuna polnud võimalik vahendeid ega laste töid ringiruumi hoiule jätta. Oma töö tegi ka koroona, pannes ringi tegevuse korduvalt pausile.